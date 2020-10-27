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27.10.2020 (11:08)

Центральный военный округ отправил в войска уже около 7 тыс. человек во время осеннего призыва

Центральный военный округ (ЦВО) отправил в войска уже около 7 тыс. человек, что составляет почти 14% от плана осеннего призыва. Всего из 29 регионов дислокации ЦВО планируется отправить более 54 тыс. человек.

Военную службу новобранцы будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Для доставки молодого пополнения к местам прохождения службы будет задействовано 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную санитарную обработку.

Ранее начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков отмечал, что всем молодым людям на сборных пунктах проводят экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Доставка на сборный пункт осуществляется специально подготовленным транспортом: дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают медицинские маски. Место водителя отгорожено от салона защитным экраном.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Призыв , Центральный военный округ
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