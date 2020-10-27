Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.10.2020 (10:37)

Разведчики ЮВО приступили к проведению комплексных соревнований на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии

На горном полигоне Дарьял Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии начались комплексные соревнования по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке, в которых принимает участие около 200 военнослужащих воинских частей и соединений ЮВО.

В течение недели разведчики поэтапно будут состязаться в выполнении задач ведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным, устройства засад, захвата пленных, осуществления отхода по труднопроходимой местности, передачи координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника. В завершающей стадии состязаний разведывательные подразделения должны прибыть в район сбора.

В ходе состязаний действия разведчиков на каждом этапе будут оцениваться комплексно с учетом своевременного выхода в указанное время на связь и точности определения координат целей для огневого поражения. После подсчетов полученных баллов будет определено лучшее разведывательное подразделение.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты Минобороны России в течение дня продезинфицировали более 85 тыс. кв. м объектов инфраструктуры в Абхазии
Дежурные силы ПВО Черноморского флота провели учение по прикрытию пункта базирования от ракетного удара
Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» Черноморского флота провели совместное учение в море
На Северном Кавказе сводный отряд ЮВО по борьбе с беспилотниками перехватил дроны условного противника

Метки:
Южный военный округ , Полигон , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false