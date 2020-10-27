27.10.2020 (10:37)

Разведчики ЮВО приступили к проведению комплексных соревнований на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии

На горном полигоне Дарьял Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии начались комплексные соревнования по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке, в которых принимает участие около 200 военнослужащих воинских частей и соединений ЮВО.

В течение недели разведчики поэтапно будут состязаться в выполнении задач ведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным, устройства засад, захвата пленных, осуществления отхода по труднопроходимой местности, передачи координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника. В завершающей стадии состязаний разведывательные подразделения должны прибыть в район сбора.

В ходе состязаний действия разведчиков на каждом этапе будут оцениваться комплексно с учетом своевременного выхода в указанное время на связь и точности определения координат целей для огневого поражения. После подсчетов полученных баллов будет определено лучшее разведывательное подразделение.

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