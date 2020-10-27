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27.10.2020 (10:34)

На Северном Кавказе спецназ ЮВО ликвидировал скрытный лагерь условных террористов с использованием бронеавтомобилей «Тигр-М»

На Северном Кавказе спецназ Южного военного округа (ЮВО) с использованием современных бронеавтомобилей «Тигр-М» ликвидировал скрытный лагерь условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» отработали поисковые действия по определению места нахождения группы условного противника, представленного личным составом соединения.

Обнаружив место дислокации в заброшенных строениях, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт. Поступил приказ совершить налёт с целью захвата пленных и добычи важных носителей информации. Окружив лагерь и передвигаясь за бронеавтомобилями, разведчики успешно осуществили атаку застигнутого врасплох противника.

На учении использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих ЮВО к оперативным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также к эффективному применению штатного вооружения и техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ
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