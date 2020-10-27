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27.10.2020 (10:31)

Мотострелки ЮВО проведут плановые работы по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане начались плановые работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации.

Всего силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду будет подготовлено около 1 тыс. единиц ВВТ, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», минометы «Поднос» и «Сани».

При этом будет использовано более 10 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 2 тонн пластичных смазок, на каждой единице ВВТ будет выполнено до 50 технических операций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Мотострелковые войска , Южный военный округ
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