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27.10.2020 (10:27)

В Ставропольском крае приступили к переводу военной техники ЮВО на зимний режим эксплуатации

В Ставропольском крае в соединении связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа под руководством начальника штаба объединения полковника Валерия Плохотнюка проведено занятие по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятия личному составу были доведены требования руководящих документов, показан порядок выполнения операций по переводу основных образцов ВВТ на зимний период эксплуатации, продемонстрирована работа специализированных постов, которые будут оказывать помощь подразделениям.

Занятие проводилось на нескольких учебных местах, где начальники родов войск и служб объединения разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ. Особое внимание уделялось соблюдению требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

На занятие были привлечены командиры воинских частей и их заместители, военнослужащие воинских частей корпуса. Во время показа было обслужено более 20 образцов вооружения и военной техники.

При переводе техники на зимний период эксплуатации личному составу предстоит выполнить до 50 технических операций на каждом образце ВВТ. В общей сложности, на зимний режим эксплуатации предстоит перевести свыше 10 тыс. единиц ВВТ общевойскового объединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Южный военный округ
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