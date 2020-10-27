27.10.2020 (10:17)

Боевые пловцы Каспийской флотилии выполнили упражнения учебных стрельб из специального подводного оружия на УТК

Боевые пловцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провели комплексную тренировку на базе учебно-тренировочного комплекса (УТК) по совершенствованию навыков ведения подводного рукопашного боя, стрельбы из штатного оружия и обезвреживания взрывоопасных предметов под водой.

Водолазы в полном снаряжении выполнили погружение на глубины от 3 до 6 м с использованием снаряжения СВУ-3, позволяющего опускаться до 60 м.

Также были отработаны приемы подводного боя с холодным оружием одиночных бойцов и в составе боевых групп.

Кроме того, военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия – специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС-55, предназначенного для ведения огня под водой. С помощью АПС-55 на глубине 40 м можно уничтожить противника на дистанции до 10 м, пробить обшивку или днище судна.

Все учебные мероприятия проводились при строгом соблюдении мер безопасности во время стрельб и водолазных спусков.

Подразделение ПДСС действует в местах базирования флотилии в Дагестане и предназначено для обеспечения защиты кораблей от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

Отряд ПДСС КФл имеет на вооружении быстроходные лодки и катера, оснащён современными образцами водолазного снаряжения, гидроакустическими приборами и спецоружием для ведения боя, как на суше, так и под водой.

Всего к комплексной тренировке на УТК было привлечено порядка 30 боевых пловцов отряда ПДСС КФл.

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