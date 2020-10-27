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27.10.2020 (09:06)

Учение по эвакуации гражданского населения из зоны ЧС состоялось в ВВО

В Восточном военном округе состоялось масштабное учение по гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

Учение состоялось под общим руководством начальника инженерных войск ВВО генерал-майора Андрея Виноградова.

В мероприятии участвовало около 250 военнослужащих и гражданского персонала воинских частей Хабаровского гарнизона, а также задействовано более 100 единиц техники.

В предполагаемом районе затопления был развернут полевой лагерь. Созданные спасательные команды на катерах провели эвакуацию граждан, оказавшихся в районе затопления, и осуществили их доставку в полевой лагерь. Разведка паводковой ситуации велась расчётами БЛА  "Орлан-10".

Военнослужащие инженерного соединения ВВО выполнили укрепление  дамбы с использованием тяжелой инженерной техники.

Мероприятие было направлено на обеспечение слаженности действий личного состава при ликвидации ЧС природного характера, а также на поиск оптимальных путей решения нештатных ситуаций при эвакуации гражданского населения из зоны стихийного бедствия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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