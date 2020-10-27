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27.10.2020 (08:53)

Военнослужащие РХБ защиты проводят плановую дезинфекцию гарнизонов ВВО в Забайкалье

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проводят плановую специальную обработку  военных объектов ВВО.

Дезинфекции подвергаются  внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Уже  обработано свыше 50 зданий и около 10 км дорог. Вся площадь обрабатываемой поверхности составила более 30 тыс. кв. м.

Личный состав совершил марш на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе авторазливочных станций АРС-14КМ. В ходе работ израсходовано свыше 20 т дезинфицирующего раствора.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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