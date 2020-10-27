27.10.2020 (08:37)

В Забайкальском крае завершилась контрольная проверка соединений ВВО

Под руководством командиров соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершилась контрольная проверка за 2020 учебный год.

В ходе мероприятий в соединениях и воинских частях объединения были проведены ротные и батальонные тактические, тактико-специальные учения, около половины, из которых были проведены ночью. Тематика учений определялась старшим проверяющей группы и касалась действий войск при ведении маневренной обороны и мероприятий противодействия терроризму. Особое внимание было уделено работе штабов воинских частей при принятии решений на действия войск.

Кроме того, все военнослужащие сдали контрольные упражнения по огневой, тактической, специальной и физической подготовке.

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