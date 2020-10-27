27.10.2020 (08:32)

Юнармейцы и школьники Хабаровска посетили Приморское общевойсковое объединение ВВО

При содействии командования Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа, школьники и юнармейцы г. Хабаровска посетили штаб и мотострелковое соединение общевойскового объединения, дислоцированные в г. Уссурийске.

Порядка 100 юнармейцев и школьников 6-11 классов прибыли на автобусах из г. Хабаровска, в рамках проведения военно-патриотической акции посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия ученики познакомились с исторической экспозицией находящейся на «Аллее Славы» штаба Приморской общевойсковой армии ВВО. Прикоснулись к вооружению и военной технике времен Великой Отечественной войны, а также к современным образцам боевых машин, стоящих на вооружении краснознаменного объединения. Дети посетили мемориальный комплекс, расположенный на территории штаба армии. Кроме этого с воспитанниками была проведена экскурсия в мотострелковом соединении. На все интересующие вопросы школьников ответил начальник отделения военно-политического отдела подполковник Горбань Александр Борисович.

Приморская общевойсковая армия ВВО после победы над фашистской Германией в 1945 году была переброшена на дальневосточные рубежи Советского союза для борьбы с союзницей Гитлера - милитаристской Японией. Объединение сыграло одну из ключевых ролей в Маньжурской наступательной операции, разгромив противника в крупнейшем сражении за город Муданьцзян.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице