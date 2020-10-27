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27.10.2020 (08:26)

«Ударные» соединения и подразделения ВВО в Бурятии подтвердили почетное наименование

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Республики Бурятия, в ходе проверки специальной комиссией 2 соединения и 18 подразделений подтвердили право почётного наименования «Ударное».

Среди подтвердивших данное звание танковое и ракетное соединения, а также подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Бук», мотострелковые подразделения, оснащенные боевыми машинами пехоты БМП-2, артиллерийские, подразделения связи, инженерно-штурмовые, ремонтные подразделения и подразделения специального назначения.

В ходе проверки военнослужащие  продемонстрировали профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки при проведении контрольной проверки, прошедшей в течение октября текущего года. Общая оценка у такого подразделения должна быть не ниже «хорошо».

Главным критерием в присвоении почетного наименования «Ударное» являлась оценка уровня владения боевой и военной и специальной техникой, а также  владение военными специальностями, необходимыми для выполнения учебно-боевых задач.

Напомним, что наименование «Ударное» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации воинским частям и подразделениям, показавшим хорошие результаты в ходе проверки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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