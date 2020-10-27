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27.10.2020 (08:23)

Инженеры армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выполнили разминирование прибрежной зоны

С военнослужащими отдельного инженерно–сапёрного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в рамках
сдачи контрольной проверки прошло специальное учение по обезвреживанию взрывных устройств установленных условным противником на побережье острова.

В ходе учения военные инженеры армейского корпуса ВВО использую специальные подводные миноискатели, выполнили инженерную разведку местности по поиску и обезвреживанию установленных противотанковых и противодесантных мин в прибрежной полосе.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по минированию участков местности предполагаемой высадки десанта условного противника,
где за максимально короткое время необходимо было установить различные виды мин.

Также, военные инженеры отработали комплекс мероприятий по проделыванию проходов в минно-взрывном заграждении для преодоления участков местности личным составом и военной техникой.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих  отдельного инженерно–сапёрного подразделения армейского корпуса ВВО и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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