27.10.2020 (07:38)

В Советской Гавани все объекты Министерства обороны и ведомственный жилой фонд полностью подготовлены к отопительному сезону

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Советская Гавань) Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу (ЖКС №1) завершили подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг.

В сфере обслуживания ЖКС № 1 находятся территории военных объектов, дома жилого фонда, социальные объекты и 33 котельные.

Собственными силами ЖКС №1 для обеспечения бесперебойной работы проведены работы по ремонту и замене оборудования на котельных: заменены или отремонтированы элементы оборудования, произведены осмотры и замена запорной арматуры на обслуживаемых объектах.

Все обслуживаемые ЖКС №1 котельные обеспечены приборами учёта электроэнергии.

Пробные топки на котельных проведены согласно графика. Нормативный запас котельного топлива поддерживается в необходимом объеме, а анализ его запасов проводится ежедневно.

В рамках подготовки к отопительному сезону в военных городках и жилых домах произведены работы по утеплению теплового контура.

Переход котельных на зимний режим работы осуществлен согласно приказам о начале отопительного сезона. Все обслуживаемые ЖКС №1 котельные работают в штатном режиме.

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