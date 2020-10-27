27.10.2020 (07:38)
В Советской Гавани все объекты Министерства обороны и ведомственный жилой фонд полностью подготовлены к отопительному сезону
Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Советская Гавань) Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу (ЖКС №1) завершили подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг.
В сфере обслуживания ЖКС № 1 находятся территории военных объектов, дома жилого фонда, социальные объекты и 33 котельные.
Собственными силами ЖКС №1 для обеспечения бесперебойной работы проведены работы по ремонту и замене оборудования на котельных: заменены или отремонтированы элементы оборудования, произведены осмотры и замена запорной арматуры на обслуживаемых объектах.
Все обслуживаемые ЖКС №1 котельные обеспечены приборами учёта электроэнергии.
Пробные топки на котельных проведены согласно графика. Нормативный запас котельного топлива поддерживается в необходимом объеме, а анализ его запасов проводится ежедневно.
В рамках подготовки к отопительному сезону в военных городках и жилых домах произведены работы по утеплению теплового контура.
Переход котельных на зимний режим работы осуществлен согласно приказам о начале отопительного сезона. Все обслуживаемые ЖКС №1 котельные работают в штатном режиме.