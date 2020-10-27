27.10.2020 (07:35)
Тральщики ТОФ на Камчатке провели за тралами боевые корабли и выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям
В соответствии с планом боевой подготовки корабельная тральная группа бригады кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провела в Авачинском заливе учение по преодолению минных заграждений на маршрутах развёртывания сил флота.
Экипажи двух базовых тральщиков совершенствовали практические действия по противоминному обеспечению развёртывания малых ракетных и противолодочных кораблей: проводку за тралами при выходе из пункта базирования.
В ходе учения корабли выполнили попутный разведывательный поиск морских мин условного противника с использованием контактных и неконтактных тралов.
Далее минно-тральные корабли провели учение по организации противовоздушной обороны отряда на переходе морем и поразили огнем артиллерийских установок АК-630 сбрасываемую парашютную мишень.
Также тральщики обнаружили макет морской плавающей мины и уничтожили её огнем корабельной артиллерии.