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27.10.2020 (07:35)

Тральщики ТОФ на Камчатке провели за тралами боевые корабли и выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям

В соответствии с планом боевой подготовки корабельная тральная группа бригады кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провела в Авачинском заливе учение по преодолению минных заграждений на маршрутах развёртывания сил флота.

Экипажи двух базовых тральщиков совершенствовали практические действия по противоминному обеспечению развёртывания малых ракетных и противолодочных кораблей: проводку за тралами при выходе из пункта базирования.

В ходе учения корабли выполнили попутный разведывательный поиск морских мин условного противника с использованием контактных и неконтактных тралов.

Далее минно-тральные корабли провели учение по организации противовоздушной обороны отряда на переходе морем и поразили огнем артиллерийских установок АК-630 сбрасываемую парашютную мишень.

Также тральщики обнаружили макет морской плавающей мины и уничтожили её огнем корабельной артиллерии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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