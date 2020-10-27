27.10.2020 (07:26)

Военные инженеры ВВО завершили работы по разбору аварийных зданий бывших военных городков в Амурской области

Военные инженеры общевойсковой армии Восточного военного округа завершили плановые работы по разбору аварийных зданий бывших военных городков на территории Амурской области. Всего в 2020 году силами инженерных подразделений объединения обрушено 16 списанных сооружений бывших военных городков на территории региона.

Работы проводились на территории Свободненского района Приамурья. Для выполнения задачи было сформировано сводное подразделение численностью около 30 человек. Работы проводились без отрыва от боевой учебы. Командованием было решено провести тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие получили уникальный опыт проведения взрывных работ на аварийных зданиях.

Большая часть зданий была разрушена подрывами, так как это позволило провести их безопасно и с более высоким результатом в кротчайшие сроки. Остатки зданий и небольшие сооружения разбирались механическим способом с помощью тяжелой инженерной техники. Для работ задействована инженерная машина разграждения на базе танка (ИМР).

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

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