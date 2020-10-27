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27.10.2020 (07:22)

Партия мобильных медицинских машин на базе вездеходов КамАЗ поступила в Амурское объединение ВВО

Партия современных автоперевязочных АП-2 поступила в медицинские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.

Автоперевязочная АП-2 предназначена для оказания раненым и больным первой врачебной, а также квалифицированной хирургической помощи в полевых условиях: остановки наружного кровотечения, переливания крови, борьбы с шоком, обработки раны при попадании в неё отравляющих веществ.

АП-2 оборудована системами освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения и представляет собой трехдверный кузов-фургон закрытого типа, смонтированный на полноприводном трехосном шасси КамАЗ-43114.
В фургоне  установлен подъемно-поворотный перевязочный стол, предназначенный для помещения на него больного на носилках, проведения перевязок и хирургических вмешательств. 

В состав АП-2 входят две палатки –– предперевязочная и эвакуационная, присоединённые к автомобилю слева и справа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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