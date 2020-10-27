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27.10.2020 (07:17)

В Еврейской автономии САУ «Мста-С» ВВО провели огневые налеты в ночных условиях по данным от БЛА

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области расчеты современных артиллерийских систем «Мста-С» мотострелкового соединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы. Особенностью  мероприятия стало выполнение огневых задач в ночных условиях во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Артиллеристы заблаговременно вышли на огневые позиции и подготовили необходимые исходные данные для точной стрельбы. Как только наступающие подразделения условного противника достигли рубежа, был произведен артиллерийский огневой налет, который позволил остановить наступления крупных сил условного противника. Точное целеуказание и корректировку огня обеспечила двухуровневая система разведки целей. Обнаружение целей с неба осуществлял БЛА «Орлан-10» при помощи специальной аппаратуры ночного видения. Кроме того, помощь и контроль разведданных вел современный комплекс «Соболятник».

Дистанция действий артиллерии составила около 20 км. Мишени были обозначены тепловыми ловушками.

Учение состоялось в рамках проверки войск по итогам летнего периода обучения. В нем приняли участие около 300 военнослужащих, задействовано около 60 единиц артиллерийского вооружения и спецтехники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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