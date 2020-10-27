27.10.2020 (07:13)

Разведчики Амурского объединения ВВО прошли дополнительный спецкурс по снайпингу

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, прошли дополнительную подготовку по снайперскому делу. Особенностью занятий стало обучение использованию возможностей штатного оружия ночью и на дальностях, превышающих его обычное применение.

В течение нескольких дней каждый разведчик изучил основы баллистики и вводимые поправки при стрельбе на максимальные дальности. При тренировках использовались современные снайперские прицелы «Малыш», коллиматорные прицелы и механические приспособления для стрельбы. Для удобства военнослужащие тренировались действовать и корректировать друг друга в парах. Дальность до цели определялась с помощью лазерных дальномеров ЛПР-3.

В результате тренировок разведчики достигли хороших результатов, поражая ростовые мишени из автоматического стрелкового оружия на удалении свыше одного километра.

В обучении приняли участие более 500 разведчиков общевойскового объединения. Для стрельбы использовались как современные модификации автоматов Калашникова и снайперских винтовок Драгунова, так и специальное бесшумное оружие АС «Вал» и ВСС «Винторез».

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