27.10.2020 (00:40)
В соединении дальней авиации в Амурской области проведено пожарно-тактическое учение
В Амурской области в соединении дальней авиации Воздушно-космических сил проведено плановое пожарно-тактическое учение.
В ходе мероприятия были отработаны вопросы оповещения и эвакуации личного состава с условной пожароопасной зоны, а также сданы нормативы по прибытию и развертыванию дежурной пожарной команды и ликвидации условного очага возгорания.
Учение проходило под руководством заместителя командира соединения по тылу гвардии полковника Константина Кашкевича с привлечением сил и средств штатной пожарной команды авиационного полка.
Мероприятия такого характера в соединении дальней авиации в Амурской области проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях пожароопасной обстановки, а также правильно взаимодействовать с региональными подразделениями МЧС.