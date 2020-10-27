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27.10.2020 (00:40)

В соединении дальней авиации в Амурской области проведено пожарно-тактическое учение

В Амурской области в соединении дальней авиации Воздушно-космических сил проведено плановое пожарно-тактическое учение.

В ходе мероприятия были отработаны вопросы оповещения и эвакуации личного состава с условной пожароопасной зоны, а также сданы нормативы по прибытию и развертыванию дежурной пожарной команды и ликвидации условного очага возгорания.

Учение проходило под руководством заместителя командира соединения по тылу гвардии полковника Константина Кашкевича с привлечением сил и средств штатной пожарной команды авиационного полка.

Мероприятия такого характера в соединении дальней авиации в Амурской области проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях пожароопасной обстановки, а также правильно взаимодействовать с региональными подразделениями МЧС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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