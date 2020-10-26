26.10.2020 (23:03)

Курсанты РВВДКУ преодолели полосу препятствий и выполнили упражнения учебных стрельб на полигоне Раевский

В рамках горно-полевого выхода подразделений Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) курсанты 5-го курса преодолели полосу препятствий и выполнили упражнения учебных стрельб на полигоне Раевский под Новороссийском.

На полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения (горного) прошли занятия по огневой подготовке. В ходе выполнения упражнений стрельб были отработаны вопросы ведения огня расчетами из автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», противотанкового гранатомета РПГ-7Д3, крупнокалиберного пулемета «Корд» и подствольного гранатомета ГП-25 в условиях горной местности.

Занятия проводятся с целью повысить методические навыки курсантов при организации огневой подготовки и практического изучения тактико-технических характеристик различного оружия, стоящего на вооружении Воздушно-десантных войск.

Горно-полевой выход с курсантами завершится перелетом на большое расстояние самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с последующим десантированием на площадку приземления в Рязанской области.



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