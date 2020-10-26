26.10.2020 (21:01)

Юнармейцы филиала ЦСКА/Хабаровск поучаствовали в «Зарнице», организованной командованием Подводных сил ТОФ

В Вилючинске командование Подводных сил Тихоокеанского флота организовало военно-спортивную игру «Зарница» для четырёх юнармейских команд города: «Звезда» (СШ №1), «Форпост» (СШ №9), «Лидер» (СШ №2) и «Шторм» (СШ №3).

Четверо юнармейцев Спортивно-оздоровительного комплекса из г. Вилючинск, где находится филиала ЦСКА/Хабаровск участвовали в «Зарнице» в составе команд СШ №2 и СШ №3.

Игра состояла из семи этапов. Маршрут между площадками каждого этапа пролегал по гористой местности, что усложняло выполнение задачи. Ведь преодолевать расстояние между ними приходилось бегом.

Юнармейцы продвигались к намеченной цели, руководствуясь данными топографической карты. При этом на дистанции их ждали различные испытания: участок с имитацией колючей проволоки, под которой нужно было проползти по-пластунски, выполнение норматива по снаряжению патронами автоматного магазина, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, оказание первой медицинской помощи «раненому» и т.д.

Действовали юнармейцы слаженно и сообща. И именно командная работа в итоге помогла выйти в лидеры команде «Форпост», участники которой первыми обнаружили флаг «Юнармии», тем самым завоевав победу.

Организаторы «Зарницы» - представители командования ПС ТОФ вручили юнармейцам кубки, грамоты и медали за результаты, показанные в командных состязаниях, и за личные достижения на этапах игры. Были и сладкие призы – вкуснейшие пироги. А на военно-полевой кухне всех участников игры накормили гречневой кашей с тушёнкой и напоили горячим ароматным чаем.

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