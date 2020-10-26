26.10.2020 (20:58)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «золото» на старте чемпионата России по плаванию в Казани

Во Дворце водных видов спорта в Казани стартовал чемпионат России по плаванию. Результатом первого соревновательного дня для пловцов армейского Клуба стали одна золотая и три серебряные награды, в том числе в составе команды.

Рядовой спортивной роты ЦСКА из г. Балашиха Александр Егоров одержал победу на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который стартовал накануне в Казани. Показав время 3 минуты 47,50 секунды, армеец превзошел результаты Даниила Шаталова (3 минуты 48,28 секунды) и Антона Никитина (3 минуты 48,31 секунды), занявших второе и третье места соответственно.

На дистанции 400 м комплексным плаванием второй результат среди женщин продемонстрировала сержант Ирина Кривоногова, проплывшая дистанцию за 4 минуты 48,80 секунды. Первенствовала с результатом 4 минуты 47,67 секунды Анна Чернышева. Замкнула тройку лидеров Анастасия Сорокина – 4 минуты 41,27 секунды.

Команда Москвы прапорщик Владислав Гринев и прапорщик Петр Жихарев, а также Владимир Дубинин и Михаил Довгалюк, завоевала «серебро» чемпионата страны в эстафете 4х100 м вольным стилем. С результатом 3 минуты 16,94 секунды команда Гринева и Жихарева уступила лишь представителям Санкт-Петербурга (3 минуты 16,62 секунды). На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Новосибирской области – 3 минуты 20,14 секунды.

Чемпионат России по плаванию в Казани завершится в пятницу, 30 октября.

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