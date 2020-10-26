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26.10.2020 (20:54)

Армейская спортсменка Инна Дериглазова стала победительница Всероссийских соревнований по фехтованию

В Новогорске завершились состязания рапиристок и рапиристов на первых после длительного перерыва взрослых Всероссийских соревнованиях по фехтованию. Армейским спортсменам данный старт принес одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Капитан Инна Дериглазова первенствовала в соревнованиях рапиристок на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новогорске. Ни одна из соперниц армейской фехтовальщицы не смогла нанести ей более десяти уколов.

В полуфинале Дериглазова со счетом 15:6 обыграла Аделю Абдрахманову, а в финале оказалась сильнее Кристины Самсоновой – 15:8, которая в своем полуфинале со счетом 15:9 одолела Марту Мартьянову.

Вторым среди рапиристов на Всероссийских соревнованиях в Новогорске стал Антон Бородачев. В полуфинале Антон встретился Кириллом Бородачевым и, обыграв его со счетом 15:4, гарантировал себе участие в финале. В поединке за «золото» Антон со счетом 9:15 уступил Александру Сироткину, который в полуфинале оказался сильнее Дмитрия Трофимова (15:9).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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