26.10.2020 (20:47)

Ученые и изобретатели Военной академии РВСН приняли участие в Международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2020»

Ученые и изобретатели Военной академии Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в XXIV Международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2020», которая прошла на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ.

Академия РВСН представила на выставочном стенде 6 научно-технических разработок.

По итогам выставки ученые и изобретатели Военной академии РВСН награждены 10 золотыми медалями и дипломами в различных номинациях,

двумя золотыми медалями лауреатов выставки.

Дипломом генерального директора выставки «За плодотворное сотрудничество и активное участие в работе выставки», а также дипломом и кубком от начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) «За совокупность инновационных проектов, представленных на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX-2020».

За последние пять лет представители академии и ее филиала приняли участие более чем в 100 выставках и форумах российской и международного уровня, завоевав свыше 200 медалей различного достоинства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице