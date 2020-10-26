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26.10.2020 (20:47)

Ученые и изобретатели Военной академии РВСН приняли участие в Международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2020»

Ученые и изобретатели Военной академии Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в XXIV Международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2020», которая прошла  на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ.

Академия РВСН представила на выставочном стенде 6 научно-технических разработок.

По итогам выставки ученые и изобретатели Военной академии РВСН награждены 10 золотыми медалями и дипломами в различных номинациях,
двумя золотыми медалями лауреатов выставки.

Дипломом генерального директора выставки «За плодотворное сотрудничество и активное участие в работе выставки», а также дипломом и кубком от начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического  сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) «За совокупность инновационных проектов, представленных на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX-2020».

За последние пять лет представители академии и ее филиала приняли участие более чем в 100 выставках и форумах российской и международного уровня, завоевав свыше 200 медалей различного достоинства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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