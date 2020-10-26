26.10.2020 (19:07)

Призыв на военную службу в Ленинградской области проходит с соблюдением повышенных противоэпидемиологических правил

Осенний призыв на военную службу в Ленинградской области проходит с соблюдением повышенных противоэпидемиологических правил.

«Были разграничены потоки призывников, соблюдается социальная дистанция. Также подготовлены медицинские посты, где проводят термометрию, выдают маски и перчатки. Ежедневно проводится дезинфекция. Призывные и сборные пункты заблаговременно были обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства индивидуальной защиты, тестами, а также приборами для кварцевания помещения и средствами для дезинфекции», -сообщил военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов.

Призыв продлится до 31 декабря. Более 1,5 тыс. призывников из Ленинградской области направятся на службу в Западный военный округ, Военно-Морской Флот, часть ребят поедет в Президентский и Преображенский полки.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами, персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями.

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