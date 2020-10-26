26.10.2020 (19:04)

В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО принимают участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение

Более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению контрольных занятий по дисциплинам боевой подготовки в рамках состязаний на звание «Ударного» подразделения».

В ходе сдачи экзаменов механики-водители многоцелевых тягачей, танков, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок преодолеют 100-километровый маршрут на штатной технике, продемонстрируют навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, движении на максимально и минимально возможных скоростях, развертывании в боевой порядок для отражения внезапного нападения условных ДРГ.

Кроме того, военнослужащие огнем из штатного вооружения уничтожат более пятисот мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенных на расстоянии от 100 до 1800 метров, выполнят нормативы по радиационной, химической и биологической защите, инженерной и медицинской подготовкам.

В рамках соревнований подразделения будут оцениваться не только по показателям в полевой выучке, но и в повседневной деятельности, соблюдении воинской дисциплины и правопорядка, требований безопасности военной службы, морально-политическом и психологическом состоянии обстановки в воинском коллективе.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в местах построения экипажей и внутри боевых машин личный состав будет находиться в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

В борьбе за звание «Ударного» подразделения принимает участие более 5 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных и зенитно-ракетных соединений армии и задействовано около 900 единиц вооружения и военной техники.

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