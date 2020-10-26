26.10.2020 (18:59)

В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника, применив «танковую карусель»

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-80У с применением метода повышенного темпа стрельбы – «танковая карусель», в рамках тактико-специального учения.

По замыслу учения танкисты находились в засаде, их задачей было уничтожить колонну тяжело бронированной техники условного противника на марше. При приближении условного противника на прицельное расстояние экипажи приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными снарядами танковой пушки.

В рамках проведения занятий танкисты выполнили более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-80У. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 350 военнослужащих и свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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