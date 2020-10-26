26.10.2020 (18:55)

Более 1 тыс. вылетов совершили БПЛА гвардейской танковой армии ЗВО за летний период обучения

На территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской, Ярославской областях расчеты беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили свыше 1 тысячи вылетов за летний период обучения.

В ходе учебного периода БПЛА обеспечили разведывательными данными порядка 400 учений различного масштаба. В ходе лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями расчеты БПЛА «Орлан-10» проводили ежедневные полеты и обеспечили корректировку огня на всех этапах сбора.

В полетах принимали участие беспилотные летательные аппараты «Орлан – 10», «Элерон» и «Элерон – 3». Работа в воздухе велась на высоте от 500 до 2000 метров с использованием фото и видео записывающих устройств, встроенных в БПЛА.

На сегодняшний день расчеты приступили к сезонному обслуживанию беспилотных летательных аппаратов и комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки в рамках перевода вооружения и техники на зимний режим эксплуатации. Всего военнослужащим предстоит обслужить более 100 единиц БПЛА и наземных средств управления и разведки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице