26.10.2020 (18:52)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

В Гарнизонном офицерском клубе (ГОК) города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На конференции перед военнослужащими и гражданским персоналом ОГРВ ПРРМ выступили начальник ОГРВ ПРРМ, военный прокурор, начальник медицинской службы ОГРВ ПРРМ, а также представитель Государственной автоинспекции Приднестровья.

В ходе водительской конференции представитель государственной автоинспекции Приднестровья довел водительскому составу поправки и дополнения правил дорожного движения, а также аварийную обстановку в регионе пребывания, после чего личному составу довели информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Начальник медицинской службы объяснил правила оказания первой медицинской помощи при различных травмах, получаемых в дорожно-транспортных происшествиях.

В завершении водительской конференции лучшим военнослужащим водителям, которые отличились в ходе 2020 учебного года, вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны.

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