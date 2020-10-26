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26.10.2020 (18:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по пейнтболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по пейнтболу на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире по пейнтболу, который прошёл на поле спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие 8 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда была представлена из 5 военнослужащих.

По регламенту соревнования команды участницы были разделены на две группы, а после групповых игр состоялись полуфиналы и финал. Победа в противостоянии присуждалась команде при выигрыше в двух раундах.

По итогам турнира по пейнтболу первое место заняли военнослужащие 4 мотострелковой роты. Победителям и призерам были вручены кубок, медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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