26.10.2020 (16:00)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» сегодня завершил заход в Балтийск и взял курс на Кронштадт

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» сегодня завершил заход в Балтийск и взял курс на Кронштадт— к месту постоянного базирования. На борту корабля находятся курсанты Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого.

В период захода в Балтийск с борта корабля сошли курсанты Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова после завершения дальнего штурманского похода вокруг Европы. Курсанты Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого сойдут с корабля после его прибытия в Кронштадт.

В соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) приняли участие в дальнем штурманском походе учебного корабля «Смольный» вокруг Европы. Корабль за месяц прошел более 6 тыс. морских миль. На данном этапе штурманского похода «Смольный» прошел по маршруту Севастополь – Средиземное море – Атлантический океан – Балтийск, а также совершил двухдневный деловой заход в греческий порт Салоники.

Выполнив задачу несения 25 навигационных ходовых вахт за время похода, курсанты освоили основные способы кораблевождения и решения навигационных задач в ходе подготовки к самостоятельному несению ходовой вахты при плавании в открытом море, вблизи берега, а также приняли участие во внутрикорабельных тренировках по навигационному обеспечению прохождения кораблем проливов Босфор, Дарданеллы, Гибралтарского пролива, проливов Ла-Манш, Па-де-Кале, Балтийских проливов.

Во время нахождения в море курсанты практиковались в определении места корабля различными способами, в том числе астрономически, освоили службы времени и погоды, изучили морской театр по маршруту перехода, дублировали обязанности вахтенного офицера корабля, вахтенного рулевого и сигнальщиков, ежедневно готовили и производили доклад по разведывательной обстановке.

Кроме того, будущие офицеры практически отработали первичные мероприятия по борьбе за живучесть на учебно-тренировочном комплексе учебного корабля «Смольный».

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