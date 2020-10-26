26.10.2020 (18:39)
Летчики Ленинградской армии ЗВО отработали пилотаж на истребителях Су-35С в Карелии
В Республике Карелия на аэродроме истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа молодые летчики отработали ряд задач в ходе учебно-тренировочных полетов.
Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С отработали выполнение элементов простого пилотажа, а также элементы ведения учебного воздушного боя. Летчики выполнили такие фигуры пилотажа как вираж, горка, боевой разворот и пикирование.
Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.
Допуск к самостоятельным тренировочным полетам выпускники авиационных военных ВУЗов прошлого года получили после теоретического переучивания и выполнения контрольных полетов на воздушных судах с двойным управлением под руководством опытных инструкторов.
Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на средних и больших высотах.