26.10.2020 (18:39)

Летчики Ленинградской армии ЗВО отработали пилотаж на истребителях Су-35С в Карелии

В Республике Карелия на аэродроме истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа молодые летчики отработали ряд задач в ходе учебно-тренировочных полетов.

Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С отработали выполнение элементов простого пилотажа, а также элементы ведения учебного воздушного боя. Летчики выполнили такие фигуры пилотажа как вираж, горка, боевой разворот и пикирование.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Допуск к самостоятельным тренировочным полетам выпускники авиационных военных ВУЗов прошлого года получили после теоретического переучивания и выполнения контрольных полетов на воздушных судах с двойным управлением под руководством опытных инструкторов.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на средних и больших высотах.

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