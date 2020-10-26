26.10.2020 (15:45)

Специалисты РХБ защиты Минобороны России в течение дня продезинфицировали более 85 тыс. кв. м объектов инфраструктуры в Абхазии

Впервые специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали в течение дня более 85 тыс. квадратных метров различных поверхностей на объектах социальной инфраструктуры республики.

Сегодня военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота, после совершения марша из Гудауты в Очамчиру провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Очамчырского района Республики Абхазия — здания администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тыс. квадратных метров различных поверхностей, 23 здания и пять объектов, прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий.

В мероприятиях обработки принимали участие 30 военнослужащих подразделения РХБ защиты Черноморского флота, было задействовано 11 автомобилей РХБ защиты — мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже шестой день подряд, всего за время прибывания российских специалистов войск РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

Справочно:

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных

мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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