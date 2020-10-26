26.10.2020 (15:15)

В Татарстане состоялась церемония перезахоронения останков советского пилота, погибшего в годы Великой Отечественной войны

На Аллее Героев города Болгар (Республика Татарстан) состоялся траурный митинг и торжественная церемония перезахоронения останков гвардии младшего лейтенанта Спиридонова Николая Михайловича.

Старший пилот 42-го гвардейского истребительного авиаполка 216-й смешанной авиадивизии гвардии младший лейтенант Спиридонов Николай Михайлович 21 апреля 1943 года на самолете Як-1 вылетел на сопровождение бомбардировщиков «Бостон» в районе с. Федоровка Краснодарского края, после воздушного боя не вернулся на аэродром и до настоящего момента считался пропавшим без вести. Его останки были обнаружены в ходе поисковых работ в районе Геленджика.

В церемонии перезахоронения приняли участие инспектор Группы инспекторов Центрального военного округа генерал-майор запаса Рим Мустаев, сотрудники военного комиссариата Республики Татарстан, ветераны, участники поискового движения и юнармейцы.

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