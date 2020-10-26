26.10.2020 (15:00)

По инициативе Главного управления военной полиции пройдет конкурс детского творчества «Вместе – победим!»

В рамках работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по согласованию с Главным военно-политическим управлением ВС РФ и Главным управлением кадров Минобороны РФ, в Главном управлении военной полиции разработано и утверждено Положение о проведении конкурса детского творчества «Вместе – победим!» среди общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «Президентское кадетское училище», «Суворовское военное училище», «Нахимовское военно-морское училище», «Кадетский (морской кадетский) военный корпус», «Кадетский корпус», «Казачий кадетский корпус», профессиональной образовательной организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище» и кадетскими корпусами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

Задачами конкурса являются повышение интереса обучающихся к военной службе по контракту, в том числе в подразделениях военной автомобильной инспекции, а также к Армейским международным играм; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; закрепление у обучающихся знаний правил дорожного движения; выявление талантов и способностей у одарённых и мотивированных обучающихся, обладающих высоким творческим потенциалом.

Конкурс пройдет с 1 ноября 2020 г. по 28 февраля 2020 г. В конкурсе также вне общего зачета могут принять участия местные отделения Юнармии и отряды юных инспекторов движения.

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