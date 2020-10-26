26.10.2020 (14:45)

Зенитный комплекс «Панцирь-С» на учении ЦВО под Саратовом показал высокую надёжность

В ходе учения войск противовоздушной обороны Центрального военного округа в Саратовской области зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» показал высокую надёжность при охране воздушного пространства.

Приведенный в учебно-боевое положение зенитный комплекс в автоматическом режиме обнаружил, выполнил классификацию и уничтожил самодельные беспилотники, к которым были прикреплены взрывчатые устройства. Таким образом, в ходе отражения воздушного нападения комплекс вывел из строя все 10 воздушных мишеней.

Всего в практических действиях, которые проходили в рамках контрольной проверки, приняли участие свыше 500 военнослужащих. В учении также были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». В рамках задач по охране воздушного пространства были на отработаны более 50 учебных вопросов.

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