26.10.2020 (14:30)

Около 60 процентов колёсной и гусеничной техники Северного флота переведено на зимний режим эксплуатации

Около 60 процентов колёсной и гусеничной военной и специальной техники соединений и частей Северного флота подготовлено к работе в зимних условиях. Всего на зимний режим эксплуатации будет переведено чуть менее 9 тысяч автомобилей и боевых машин.

Подготовка техники к зиме проходит в несколько этапов, в ходе которых проводится расчет горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, проведение сборов и показных занятий с военнослужащими, выполнение работ по переводу, а также подведение итогов перевода. Военнослужащие проверяют работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проводят осмотр двигателей и топливных баков, проводят замену масел и специальных жидкостей.

В связи с переводом техники на зимний режим эксплуатации развёрнуты пункты технического обслуживания и ремонта, сформированы группы для проведения сложных и специальных работ. Особое внимание обращается на безусловное соблюдение противопожарной защиты и мер безопасности во время проведения парковых работ.

Финальным этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях сформированы специальные комиссии, основная задача которых состоит в проверке надёжности работы военной техники и вооружения в условиях низких температур.

Перевод всей военной техники на зимний режим эксплуатации завершится к середине ноября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице