26.10.2020 (14:15)

Более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники будет подготовлено к зиме в Ивановском воздушно-десантном соединении

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении полным ходом проводятся мероприятия сезонного обслуживания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и их переводу к зимнему режиму эксплуатации.

«Комплекс мероприятий перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации проводится в целях ее поддержания в высокой степени готовности и обеспечения ее надежной работы в любых условиях эксплуатации», - отметил заместитель командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения по вооружению гвардии полковник Алексей Паркин.

Непосредственно перед началом перевода ВВСТ была проведена большая работа: проведены занятия с личным составом по порядку и организации качественного перевода техники, развернуты необходимые посты для обслуживания ВВСТ, произведена дефектовка всех без исключения образцов техники, которая позволила определить проблемные вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание при проведении мероприятий перевода техники.

На каждой единице техники проводится весь комплекс работ сезонного обслуживания: проверяется работоспособность всех узлов и агрегатов, производится замена всех фильтров, масел и специальных жидкостей. По завершении перевода состоится смотр, который позволит определить объем и качество выполненных работ, готовность ВВСТ к зимнему режиму эксплуатации.

Всего военнослужащими соединения будет обслужено более 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники различной модификации.

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