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26.10.2020 (14:00)

Под Самарой военные медики ЦВО учились эвакуировать условно раненых в течение «золотого часа»

В Самарской области военнослужащие медицинских подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения учились эвакуировать условно раненых в течение «золотого часа».

Военные медики отработали диагностику и лечение основных повреждений в ходе боестолкновения, а также порядок действий при возникновении у пострадавшего болевого шока и предотвращении развития тяжелых осложнений.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие отработали эвакуацию раненых из-под огня условного противника и из зараженных районов, оказание помощи при повреждении внутренних органов, контузии, переломах и кровотечении, а также правильное наложение турникетного жгута. Особое внимание уделялось оборудованию на огневых позициях мотострелковых и танковых подразделений специальных укрытий, так называемых «гнезд раненых», для сбора и оказания помощи пострадавшим военнослужащим.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Медицина
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