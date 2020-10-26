26.10.2020 (13:45)

Истребители-перехватчики МиГ-31 уничтожили самолеты условного противника при помощи авиакомплекса А-50 в Красноярском крае

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Красноярском крае осуществили перехват звена самолётов условного противника при помощи самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и наведения А-50.

Согласно замыслу учения, самолеты противника планировали нанести условный авиационный удар с различных направлений по прикрываемым объектам в 300-километровой зоне, где несли боевое дежурство авиакомплекс и перехватчики.

Операторы ДРЛО обнаружили, идентифицировали и выдали целеуказания экипажам истребителей для поражения одиночных и групповых целей. Пилоты выполнили перехват в условиях радиоэлектронного подавления на высоте от 2 до 7 км.

К учению привлекались около 15 экипажей сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка ЦВО, лётчики которого постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в зоне ответственности округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице