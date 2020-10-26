26.10.2020 (13:30)

Мотострелки отработали противодействие мобильным группам условного противника в ходе учений на полигоне Кара-Хаак

Мотострелки Центрального военного округа при поддержке артиллерии уничтожили мобильные диверсионные группы в ходе учений на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

По замыслу учения, противник в составе мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, используя горный рельеф местности, выдвигался для разведки и нанесения поражения мотострелковым подразделениям, находящихся в базовом районе. Перемещение противника было вскрыто расчетами комплекса БпЛА «Орлан-10». Военнослужащие горного мотострелкового соединения заняли оборону и при поддержке расчетов миномётов 2С14 «Поднос» и самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК» уничтожили кочующие группы условного противника. Кроме этого, мотострелки на бронеавтомобилях «Тигр» провели поиск разрозненных групп условного противника и их уничтожение из штатного вооружения.

Особое внимание при проведении учения было уделено вопросам огневого поражения скоростных маневренных целей, имитирующих автомобили высокой проходимости, которые широко используются незаконными вооруженными формированиями.

В учениях приняли участие более 800 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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