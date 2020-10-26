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26.10.2020 (13:15)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 203-мм боеприпас времён Великой Отечественной войны

За минувшие выходные группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Сапёры мотострелкового полка обезвредили крупнокалиберный 203-мм артиллерийский снаряд, обнаруженный в поселке Большая Поляна Гвардейского городского округа.

Также флотскими саперами были обезврежены три 82-мм минометные мины в районе поселка Лощинка Гусевского городского округа и одна миномётная мина такого же калибра на 20 километре железнодорожного перегона Черняховск - Советск.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 4,5 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование , Великая Отечественная война (ВОВ)
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