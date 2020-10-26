26.10.2020 (11:30)

В РВСН завершились контрольные комплексные и итоговые проверки

В Ракетных войсках стратегического назначения проведены контрольные комплексные и итоговые проверки соединений и воинских частей с командно-штабными учениями, которые традиционно завершают учебный год. Комиссия командования РВСН инспектировала Иркутское ракетное соединение с выводом ракетных полков на маршруты боевого патрулирования. Командующие ракетными объединениями проверили Новосибирское, Тагильское и Тейковское ракетные соединения. Данные ракетные дивизии оснащены подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Подразделения продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и возможности современной и перспективной техники по решению многоплановых задач на полевых позициях, слаженность действий личного состава и органов военного управления, а также организацию всех видов обеспечения.

Всего к итоговым проверкам в РВСН привлекались более 15 тысяч военнослужащих и около 3000 единиц техники в более чем 80 воинских частях и подразделениях.

В рамках проверок совершенствуются методы работы штабов всех уровней и практические навыки командования, оперативных групп, в том числе для отработки межведомственного взаимодействия с подразделениями и воинскими частями военных округов, видов и родов войск, других силовых структур.

Мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс», рассредоточиваясь в густых лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные маневренные действия. Перед соединениями и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе проверок ракетные полки, воинские части обеспечения и охраны отрабатывали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решали задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывали совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения РВСН совершенствовали практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняли задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники.

В ходе учений стратегические ракетчики применили современные

образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью БПДМ «Тайфун-М» проведена разведка маршрутов боевого патрулирования. Для обнаружения диверсионно-разведывательных формирований на дальних подступах к полевым позициям применены беспилотные летательные аппараты.

Для прикрытия позиционного района дивизии и ведения воздушной разведки в ходе командно-штабных учений задействовались вертолёты Ми-8 Воздушно-космических сил.

Беспрепятственное движение колонны ПГРК «Ярс» с установленным скоростным режимом обеспечивала машина дистанционного разминирования «Листва», предназначенная для обнаружения и уничтожения минно-взрывных устройств.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ была создана непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН.

Кроме того, подразделения радиационной химической и биологической защиты выполнили задачи по определению зараженного участка местности

с использованием современных машин радиационной химической и биологической разведки РХМ-6.

В созданной обстановке личный состав соединений и воинских частей РВСН подтвердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные задачи.

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