26.10.2020 (13:00)

На Балтийском флоте прошла проверка физической подготовки личного состава армейского корпуса

Военнослужащие общевойскового объединения Балтийского флота успешно сдали зачеты по физической подготовке в рамках контрольной проверки за год.

Специальная комиссия под руководством помощника командира армейского корпуса по физической подготовке майора Юрия Пилюгина за несколько недель проверила уровень физической подготовки в соединениях и воинских частях, а также в управления корпуса.

Комиссия оценивала военнослужащих по основным физическим показателям: сила, выносливость, быстрота, ловкость и военно-прикладные навыки. В зависимости от категории войск, которые включают подразделения обеспечения, основные войска и специальные войска, военнослужащие сдавали упражнения в соответствии с инструкцией по проверке подразделений войск Западного военного округа.

Для оценки силы у военнослужащих принимались нормативы по сгибанию и разгибанию рук в упоре на брусьях, подтягиванию на перекладине, жиму штанги лежа, подъёму силой и подъёму переворотом на перекладине, удержанию угла в упоре на брусьях, толчку двух гирь сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, наклону туловища вперед и рывку гири.

Выносливость демонстрировалась в беге на дистанции 1, 3 и 5 километров и в плаванье на 300 и 500 метров вольным стилем. Быстрота проверялись на дистанциях в 100 и 60 метров, челночном беге 10*10 метров и в бассейне на дистанциях 50 и 100 метров.

Военно-прикладные навыки оценивались в беге на единой полосе препятствий и марш бросках на 5 и 10 километров

Также выполнялось метание гранаты на дальность и сдача специального комплекса рукопашного боя. На проверку ловкости выносились следующие упражнения: передвижение по узкой опоре (бревну) и прыжок ноги врозь через козла в длину.

За несколько недель было проверено более 4000 военнослужащих. Помощник командира армейского корпуса по физической подготовке майор Пилюгин отметил, что за последние годы уровень физической подготовленности военнослужащих объединения значительно вырос, что помогает им выполнять боевые и повседневные задачи в соответствии с их предназначением. Лучшие результаты показали: отдельный гвардейский зенитный ракетный полк и отдельный гвардейский мотострелковый Пролетарский Московско-Минский полк.

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