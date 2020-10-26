26.10.2020 (12:45)

Вертолетчики ЦВО отработали прохождение горных перевалов в Алтае

Экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Новосибирской области, отработали прохождение горных перевалов в Республике Алтай на высоте до 2,5 тыс. метров.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики совершенствовали навыки пилотирования при облете вершин и скальных участков в дневное время в сложных метеоусловиях, при постоянно меняющемся атмосферном давлении, направлении и скорости ветра.

Кроме того, экипажи вертолетчики отработали задачи по обнаружению и эвакуации условно раненых. Военнослужащие осуществляли посадку вертолетов на труднодоступных неподготовленных горных площадках. Особое внимание уделялось действиям экипажей при возникновении нештатных ситуаций.

В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также около 70 человек летного и инженерно-технического состава вертолетного полка.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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