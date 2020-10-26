26.10.2020 (12:30)

Крупнейшее учение в рамках итоговой проверки ЦВО стартовало под Оренбургом

Учение, в котором задействованы более трех тысяч военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), стартовало на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Это крупнейшие маневры в рамках итоговой проверки ЦВО.

По тревоге в Самарской и Оренбургской областях были подняты бригада связи, а также ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии ЦВО. Они совершили комбинированный марш протяженностью 400 км на полигон Донгуз. За ходом основного этапа крупных учений будет наблюдать командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Созданная группировка войск отработает практические действия по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. В ходе учения будут выполнены боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов. В общей сложности задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО проходят в октябре в рамках контрольной проверки войск.

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