26.10.2020 (12:15)

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО на учениях разминировали береговую линию реки Томь

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения разминировали береговую линию р. Томь и обеспечили переправу на противоположный берег подразделений мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области.

Специалисты инженерно-саперных подразделений, используя миноискатели ИМПС-2 и «Коршун», провели инженерную разведку на маршруте форсирования водной преграды колонной военной техники и обнаружили минное поле, установленное условным противником вдоль русла реки. Закладка мин была выполнена на расстоянии 200 метров.

Используя устройства разминирования УР-77, военнослужащие проделали несколько проходов шириной до 6 метров на рубеже форсирования водной преграды, обеспечив безопасную переброску военной техники на другой берег.

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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