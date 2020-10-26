Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.10.2020 (12:00)

Авиация Балтийского флота готовится к зимнему режиму эксплуатации

В соединении морской авиации Балтийского флота (БФ) проходят плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации. 

В настоящее время специалистами проводится полный комплекс сезонного обслуживания: замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях сырого прибалтийского климата.

На заключительном этапе специально созданные в соединении комиссии осуществят проверку качества проделанных работ. При этом мероприятия по переводу совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты авиации проходят несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях. Перевод техники и вооружения не сказывается на боевой готовности морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Дежурные силы ПВО Черноморского флота провели учение по прикрытию пункта базирования от ракетного удара
Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» Черноморского флота провели совместное учение в море
Береговой ракетный комплекс «Бал» Каспийской флотилии готовится к зимнему периоду эксплуатации
Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО преодолела четверть пути на пути из Подмосковья в Южную Осетию

Метки:
Военно-Морской Флот , ВВТ , Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false