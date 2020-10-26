26.10.2020 (12:00)
Авиация Балтийского флота готовится к зимнему режиму эксплуатации
В соединении морской авиации Балтийского флота (БФ) проходят плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.
В настоящее время специалистами проводится полный комплекс сезонного обслуживания: замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях сырого прибалтийского климата.
На заключительном этапе специально созданные в соединении комиссии осуществят проверку качества проделанных работ. При этом мероприятия по переводу совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты авиации проходят несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях. Перевод техники и вооружения не сказывается на боевой готовности морской авиации Балтийского флота.