26.10.2020 (11:45)

В учебном центре войск РХБ защиты в Московской области прошла мультимедийная выставка, посвященная 76-й годовщине освобождения Югославии

В учебном центре войск РХБ защиты в Московской области в рамках сотрудничества с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации прошла мультимедийная выставка, посвященная 76-й годовщине освобождения Югославии.

На мероприятии присутствовали военнослужащие, гражданский персонал, члены семей военнослужащих учебного центра.

Операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года, она ознаменовала полное освобождение Югославии от фашистской оккупации.

В начале мероприятия его участники почтили память героических освободителей Югославии минутой молчания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице