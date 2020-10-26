26.10.2020 (11:30)

Дежурные силы ПВО Черноморского флота провели учение по прикрытию пункта базирования от ракетного удара

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника.

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на кораблях, находящихся на боевом дежурстве по ПВО.

По замыслу учения, центр управления ЧФ получил разведданные по взлёту группы самолётов условного противника в направлении Крымского полуострова.

Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей в пунктах базирования взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения.

Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.

Данное учение проводится регулярно во взаимодействии с территориальным центром управления штаба ЧФ.

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